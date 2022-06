13 anos sem Michael Jackson: Confira a brilhante carreira do artista

Relembre a memorável carreira do "Rei do Pop" e a sua contribuição para a cultura global

25/06/2022

Neste sábado, 25, completa 13 anos que o ícone da música pop, Michael Jackson, veio a falecer precocemente em sua própria casa, em Beverly Hills, em decorrência de uma intoxicação por propofol e benzodiazepina.

Aos 51 anos, o aclamado cantor deixou uma legião de fãs ao redor do mundo, sendo considerado um dos mais importantes artistas da história da música. Além disso, a sua contribuição para moda e dança são inestimáveis para a cultura popular.

Nascido em 29 de agosto do ano de 1958, em Indiana, nos Estados Unidos, Michael Joseph Jackson era o sétimo filho de Katherine Scruse Jackson e Joseph Walter Jackson. Desde cedo o "Rei do Pop" teve contato com a música, visto que seu pai sempre esteve ligado com esse ramo.

Contudo, antes do estrelato, o artista passou por diversas dificuldades, desde problemas financeiros até conflitos familiares.

