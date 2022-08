Vitória Strada exibe detalhes do look arrasador escolhido para a festa de Preta Gil

Vitória Strada exibiu com detalhes o look arrasador e super estiloso que escolheu para a festa de 48 anos de Preta Gil

CARAS Digital Publicado em 09/08/2022, às 19h24

Na noite da última segunda-feira, 8, aconteceu no Rio de Janeiro a festa de aniversário de Preta Gil (48) que reuniu uma série de artistas, sempre muito elegantes. Entre eles estava Vitória Strada (25), que usou suas redes sociais, nesta terça-feira, 9, para exibir com detalhes o look que escolheu para o evento.

A atriz apostou em um top e uma saia com estampas coloridas, mas diferentes entre si, que realçavam a beleza de seu corpão. Ela ainda usou uma maquiagem arrasadora, um colar de pedras e um penteado no cabelo com duas tranças frontais.

Em um dos registros, ela ainda apareceu ao lado da noiva, Marcella Rica (30), que também usava um look todo diferente, com um conjunto de terninho, também com dois tipos de estampa.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Perfeita demais!", disse um. "Amei o lookinho!", escreveu outro. "Lindíssima!", falou um terceiro.

Confira as fotos de Vitória Strada exibindo o look que escolheu para a festa de Preta Gil:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ⠀Vitória Strada 🌹 (@vitoriastrada_)

Vitória Strada posa em foto ousada e impressiona

Recentemente, Vitória Strada roubou a cena ao surgir ostentando sua beleza em fotos em preto e branco, onde epa aparece nua, cobrindo o corpo apenas com alguns desenhos.

"Eita que linda!" e "Perfeita demais!", foram só alguns dos elogios que a artista recebeu no post.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!