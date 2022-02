Tierry, Kevinho e mais aderem ao piercing de luxo e Ana Paula Passos explica tendência que conquistou os famosos: ''Divertidos e rápidos''

Depois de Ludmilla, Neymar e Xuxa, Tierry e Kevinho aderem piercing de luxo e especialista fala sobre tendência que conquistou os famosos!

Redação Publicado em 14/02/2022, às 10h33

Uma coisa é certa no mundo das celebridades: todos procuram formas de inovar e radicalizar o estilo. Dessa maneira, após conquistar diversos famosos, o piercing de luxo, a moda do momento, ganhou mais dois novos fãs: os cantores Tierry (32) e Kevinho(23).

A responsável pelo sucesso da tendência no país é a body piercer Ana Paula Passos, que, entre outros clientes, já atendeu o jogador Neymar (30), a cantora Ludmilla (26) e a apresentadoraXuxa Meneghel (58).

De acordo com a especialista, Tierry e Kevinho, os mais novos entusiastas dos piercings de luxo, foram atraídos pelo método de aplicação indolor. Segundo ela, os atendimentos em Kevinho e Tierry foram “divertidos, rápidos e seguros", explicou a acupunturista.

A peça no estilo conch, escolhida pelos artistas, contém pedras com detalhes brilhantes e atravessam a parte interna da cartilagem da orelha. "Eles saíram daqui como todos os outros: mais elegantes e com joias lindas nas orelhas", detalhou ela.

De acordo com a body piercing, a moda também vêm chamado a atenção de muitos brasileiros que querem valorizar o visual e buscam seguir a tendência que conquistou os famosos. “É muito comum receber clientes dizendo que se interessaram pelos piercings de luxo após tê-los visto em alguém famoso”, explicou.

Ana Paula diz que famosos como a influenciadora Virgínia Fonseca (22), GKay (29), os cantores Zé Felipe (23), João Guilherme (20), Felipe Araújo (26), as apresentadoras Eliana (48) e Patrícia Abravanel (44), entre outros, também aderiram à tendência luxuosa e vêm compartilhando em suas redes sociais.

Atualmente, a especialista recebe pessoas de perfis distintos interessadas nos acessórios. Ela atende em estúdios na Zona Norte de São Paulo, e em Guarulhos, município vizinho à capital paulista.