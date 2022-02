Ticiane Pinheiro aposta em combinação com tons de branco em macacão arrasador: ''Tô ao vivo''

Repleta de estilo, apresentadora Ticiane Pinheiro mescla branco com dourado em macacão arrasador para o 'Hoje em Dia'

Redação Publicado em 24/02/2022, às 12h15

A apresentadora Ticiane Pinheiro (45) nunca decepciona quando o assunto é estilo!

A ex-modelo chamou a atenção das brasileiras ao compartilhar uma sequência de registros em suas redes sociais mostrando o visual escolhido para comandar o Hoje em Dia.

Nas fotos, a loira optou por um macacão branco com um cinto com detalhes dourados. Esbanjando beleza, ela completou o look com um colar dourado nada básico de correntes.

"Tô ao vivo!", escreveu ela ao posar com as madeixas soltas e com uma maquiagem glow que mesclava com a tonalidade do macacão.

Suas admiradoras não pouparam declarações nos comentários da publicação. ''Cada dia mais linda!'', afirmou uma internauta. "Maravilhosa", disse outra. "Eu amo seu estilo", destacou uma terceira.

Ainda nos últimos dias, Ticiane Pinheiro arrancou mais elogios ao montar um look com cropped, deixando sua barriga sequinha à mostra.

