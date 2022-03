Ticiane Pinheiro aposta em combinação colorida para gravação e conquista: ''Arrasou demais!''

Repleta de estilo, apresentadora Ticiane Pinheiro aposta em cropped colorido para gravação do 'Hoje em Dia'

Redação Publicado em 11/03/2022, às 11h55

Mais uma vez, a apresentadora Ticiane Pinheiro (45) deixou o seu público apaixonado ao publicar um clique repleto de estilo.

Deslumbrante, a ex-modelo escolheu peças coloridas para apresentar o Hoje em Dia, seu programa na Record TV.

"Sextou colorida do jeito que eu gosto", celebrou ela com corações coloridos na legenda.

Nos cliques, ela posou com um cropped de lã com faixas coloridas e uma calça cintura alta tom azul-água, conhecido por muitos como azul tiffany.

Deixando as suas curvas em destaques, a esposa do apresentador César Tralli (51) completou a peça com um colar dourado brilhante que deram sofisticação ao visual nada básico.

Não demorou muito para a artista brasileira receber uma enxurra de comentários carinhosos: "Você é maravilhosa!", dispararam. "Sempre deslumbrante", continuaram. "Amei as cores! Arrasou demais", destacou uma terceira.

Ainda nos últimos dias, Ticiane Pinheiro encantou ao combinar look descolado com a filha mais velha, Rafaella Justus (12).

Ticiane Pinheiro investe em cores vivas em combinação para última gravação da semana: