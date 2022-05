Tatá Werneck aposta em look grifado para participação no 'Domingão'

Tatá Werneck apostou em superprodução para participar do 'Domingão com Huck'

CARAS Digital Publicado em 30/05/2022, às 10h39

No último domingo, 28, a humorista Tatá Werneck (38) participou do Domingão com Huck em grande estilo!

Para a ocasião especial, Tatá apostou em um vestido da grife italiana Valetino, seguindo o estilo "preepy", e completou todo o look com uma bota da Yves Saint Laurent.

Completando toda a produção, Tatá apostou em um visual elegante, entregando beleza com um batom vermelho e rabo de cavalo.

Em seu perfil no Instagram, Tatá compartilhou uma foto mostrando a produção especial e surpreendeu com a beleza.

Nos comentários, fãs e amigos de Tatá destacaram: "Linda demais", comentou um. "Gata pra cacete", comentou Duda Reis (20), seguida por Maisa (20) que deixou emojis apaixonados na publicação.

Veja o look usado por Tatá Werneck: