Sasha Meneghel esbanja estilo ao apostar em look casual e coleciona elogios: ''Simplesmente divina''

Em Los Angeles, Sasha Meneghel chama a atenção ao apostar em look casual

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 13h37

Sasha Meneghel (23) atualizou as redes sociais com mais uma sequência de fotos deslumbrantes.

A artista compartilhou cliques exibindo o seu look do dia e chamou a atenção dos internautas com tamanho estilo com um modelo casual.

Para a ocasião, a esposa de João Figueiredo (22) apostou em uma calça jeans rasgada, uma regata cropped branca e uma camisa da mesma cor por cima.

"Hey LA [Oi Los Angeles]", escreveu a filha de Xuxa Meneghel na legenda da publicação.

Os admiradores da loira não pouparam elogios: "Cansa de ser linda não?", "Linda e estilosa", "Matou o Brasil todo com essa beleza", dispararam.

Até o marido fez questão de comentar: "Meu deus casa comigo", "GATA ESTILOSA", disse ele.

CONFIRA O LOOK DO DIA DE SASHA MENEGHEL