Saiba quanto custa o macacão de Preciosa, nova personagem de Marina Ruy Barbosa

Marina Ruy Barbosa vive primeira vilã na trama de Fuzuê; saiba detalhes do figurino

Encarando um novo desafio, a atriz Marina Ruy Barbosa (28) viverá a vilã da trama de Fuzuê, nova novela das 19h. Mesmo dias antes da estreia, os fãs já estão encantados com os looks de Preciosa Montebello, personagem da artista, que surgiram.

O vídeo de apresentação da personagem mostra algumas cenas de Marina Ruy Barbosa como Preciosa, e, em uma delas a personagem usa um macacão vermelho com alças finas, combinando com seu batom da mesma cor.

O macacão é da marca Aluf, localizada na região central de São Paulo. A peça se chama Macacão Tici Rústico Vermelho e não está mais disponível para venda no site da grife brasileira, que afirma, em seu perfil do Instagram, ser feita com matéria prima sustentável.

Leia também:Marina Ruy Barbosa revela como escolheu personagem em Fuzuê

De acordo com uma página de fãs dedicada aos looks de Marina Ruy Barbosa, a peça custava R$ 1.867 enquanto ainda estava disponível para venda. Apesar de a chamada da personagem já ter sido divulgada, a novela estreia apenas no próximo dia 14.

Preciosa é uma rica falida, herdeira e administradora da Conde de Montebello Joias. Ela receberá de herança de seu falecido pai um mapa de um tesouro escondido no centro do Rio de Janeiro, no terreno onde fica localizada a loja Fuzuê.

Casada com Heitor (Felipe Simas), ela será a mente pensante por trás de todas as vilanias da trama escrita por Gustavo Reiz. Além de tentar conquistar o tesouro, a vilã da nova novela ainda irá descobrir que tem uma irmã.

No fim do mês de julho, a artista vibrou com a primeira vilã da carreira. "Estava com muita saudade de fazer esse formato, eu cresci na televisão, cresci na novela, é algo que sou completamente apaixonada. Fazendo a Preciosa, vejo o quanto amo estar em um projeto que me orgulha."

CONFIRA FOTOS DE MARINA RUY BARBOSA NA COLETIVA DE IMPRENSA DE FUZUÊ: