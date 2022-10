Sabrina Sato rouba a cena ao posar com vestido poderoso grifado: "Impecável"

Apresentadora Sabrina Sato chama atenção na web ao surgir com um vestido grifado poderoso

Redação Publicado em 25/10/2022, às 10h16

A apresentadora Sabrina Sato (41) chamou atenção na última segunda-feira, 24, ao posar com um vestido chamativo! Em suas redes sociais, Sabrina mostrou sua produção para um evento que aconteceu em São Paulo, e, claro, roubou a cena com o look.

Em seu perfil oficial do Instagram, Sabrina Sato compartilhou diversas fotos mostrando a produção impecável para a noite na capital paulista.

Sabrina Sato apostou em um vestido belíssimo da grife Balenciaga, com uma cauda poderosa e luvas embutidas na peça. Além disso, a musa completou sua produção com um óculos diferentão.

Nos comentários do post de Sabrina Sato, os seguidores da musa aproveitaram o espaço para exaltar a beleza da apresentadora: "Nunca erra", escreveu um. "Impecável", disse outro. "Perfeita sempre!", ressaltou o terceiro.

Veja o look de Sabrina Sato:

CARNAVAL 2023!

Sabrina Sato já está na preparação para o Carnaval 2023! A apresentadora marcou presença no ensaio da Gaviões da Fiel, em São Paulo, e surpreendeu ao exibir um look bem ousado. Para a ocasião, a Rainha de Bateria elegeu um mugler bem transparente e minimalista, mostrando o corpaço sarado.

Esbanjando simpatia, ela mostrou o samba no pé junto com a bateria no primeiro ensaio da escola de samba, com quem tem envolvimento por 18 anos.

