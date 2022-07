Sabrina Sato aposta em look poderoso para apresentar programa no GNT

Apresentadora Sabrina Sato apostou em um look all black poderoso para o 'Saia Justa'

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 09h56

Na última quarta-feira, 13, a apresentadora Sabrina Sato (41) usou as redes sociais para mostrar o look usado para mais um Saia Justa no GNT.

Em seu perfil no Instagram, Sabrina compartilhou uma sequência de fotos mostrando a produção poderosa e de luxo para mais uma gravação.

A apresentadora apostou em um look all black da grife Alexandre Vauthier, e completando a produção, os acessórios poderosos com muito brilho roubaram a cena, ao lado dos saltos da Yves Saint-Laurent.

Nos comentários do post, a mãe da Zoe recebeu diversos elogios dos fãs e amigos: "Não dá com você, Deusa!", escreveu Juliana Paes (43), seguida por um fã da apresentadora que disse: "Poderosa demais".

Veja o look de Sabrina Sato: