Romero Ferro revela referências de moda e dá spoiler de novo disco: "Sou do interior"

Em entrevista à CARAS, Romero Ferro revelou o nome de seu próximo projeto musical que será lançado em 2024

O cantor Romero Ferro aproveitou o clima de comemoração da festa de 30 anos da Revista CARAS nesta segunda-feira, 4, para já dar um pequeno spoiler do que os fãs podem esperar em sua nova era musical. O projeto já está em produção e deve ser lançado em 2024.

Em um bate-papo com a colunista de moda Paula Martins, o artista falou um pouquinho de suas referências e como construiu o look para o evento, que estava recheado de celebridades da televisão, música e das artes.

"Eu amo moda, sou do interior do nordeste. Então eu tenho cada vez mais estudado sobre moda e como encontrar o meu estilo de uma forma interessante, inteligente, sagaz. Tenho trabalhado muito em cima do upcycle, pegando peças em brechó. Esse look todo que estou hoje é de brechó e eu acho cada vez mais interessante montar essa persona deste Romero sabe em 2023, eu adoro", contou.

O pernambucano ainda completou falando um pouco sobre seu novo projeto musical, que se chamará Ouro. A produção do álbum, inclusive, lhe inspirou na escolha do visual para a festa da CARAS. "Pensei nesse branco de paz, de ano novo, de 2024 e com esse detalhes em amarelo de ouro, já pensando no meu disco novo, que se chama Ouro. Eu falei: 'Já vou dar um spoiler com esse look'", revela.

Além de Romero, a festa de 30 anos da CARAS contou com a presença de outras celebridades como Ticiane Pinheiro, Adriane Galisteu, Tierry, Zezé di Camargo, Nívea Maria, Henrique Fogaça, Bianca Rinaldi, Christiane Torloni e Tiago Abravanel. Vale destacar que o evento ainda foi abrilhantado por um show mega especial de Daniela Mercury, que tem viajado o Brasil em uma turnê comemorativa dos 30 anos do álbum O Canto da Cidade.