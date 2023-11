Roma é colorida pela atmosfera da sétima arte

Com Red Carpet clássico, Festival de Cinema mobiliza ícones da indústria italiana

Parques públicos, antigos aquedutos e até mesmo prisões: os filmes do Festival de Cinema de Roma foram exibidos pelos mais diversos locais da capital italiana. Durante 12 dias, a cidade respirou a sétima arte e recebeu convidados especiais dos quatro cantos do mundo. O ator mexicano Gael García Bernal (44) liderou o júri do festival e contou com a companhia do cineasta americano Tim Burton (65), que não escondeu todo seu amor pela nova namorada, Monica Bellucci (59). “Eu amo o Tim. Amo e respeito”, declarou-se a estrela italiana.

Homenageada por sua trajetória no cinema, Isabella Rossellini (71) não conteve a emoção ao agradecer o prêmio. “Dedico aos meus pais. Foram duas pessoas maravilhosas e extraordinárias. Dois mitos”, se derreteu a diva da cinematografia iataliana.

Camila Morrone, de Vivienne Westwood

Arba Rohrwacher, de Dior

Elena Sofia Ricci, de Giorgio Armani

Maria Vera Ratti, de Zimmermann

Juliette Binoche, de Prada

Patricia Arquette

Isabella Rossellini recebe prêmio das mãos de Renzo Arbore

Antonio Manetti, Tim Burton, Monica Bellucci, Gael García Bernal, Miriam Leone e Marco Manetti

Willem Dafoe

Gael García Bernal e Jasmine Trinca

