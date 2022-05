Rihanna usa look avaliado em R$ 18,5 mil para noite romântica com A$AP Rocky

Rihanna aposta em look transparente avaliado em R$ 18,5 mil para noite romântica com A$AP Rocky na Califórnia

Redação Publicado em 10/05/2022, às 12h49

Rihanna (34) está na reta final da gravidez mas isso não quer dizer que ela não pode usar looks icônicos para as suas saídas, ainda mais sendo vista com um ícone fashion.

Na noite da última segunda-feira, 9, a cantora, que espera o primeiro filho com A$AP Rocky (33), foi clicada chegando em seu restaurante favorito, Giorgio Baldi, na região de Santa Monica, em Los Angeles, na Califórnia.

Para a noite, a empresária optou por um top e uma minissaia transparentes. Para completar a peça, ela optou por acessórios luxuosos: uma bolsa brilhante Balenciaga Hourglass, que custa US$ 2,3 mil – equivalente a R$ 11,8 mil na cotação atual – e sapatos de salto Christian Louboutin, de US$ 1.295 – R$ 6,7 mil na conversão atual –.

Rihanna usa acessórios luxuosos avaliados em R$ 18,5 mil para noite romântica com A$AP Rocky: