Renan Gasparini assina fashionfilm com Bianca Klamt e celebra: “No lugar mais lindo do planeta”

Renan Gasparini celebra trabalho com a top model Bianca Klamt nos Lençóis Maranhenses

Redação Publicado em 09/05/2022, às 11h28

Renan Gasparini, um dos principais nomes do audiovisual no Brasil, celebrou um novo marco em sua carreira e dessa vez com foco na moda!

O produtor de vídeo desembarcou no norte do país para produzir um novo filme com a top internacional Bianca Klamt.

Para o ensaio, a dupla fez referência aos Lençóis Maranhenses, localizado no noroeste do estado do Maranhão.“Melhor fashionfilm! No lugar mais lindo do planeta e com a maravilhosa Bianca Klamt”, escreveu o produtor na legenda.

“O audiovisual hoje é regra para qualquer ramo de atividade. Nada entrega a experiência melhor do que um vídeo bem produzido. Através do vídeo é possível ver, pausar e rever movimentos que precisam melhorar”, comentou o produtor sobre a importância do trabalho que realiza.

