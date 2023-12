Ready To Wear - Verão 24 - São Paulo - Ateliê Mão de Mãe

Afetividade em forma de roupa!

Muito mais do que moda, a AMM é um projeto de valorização das técnicas artesanais tradicionais. O crochê é uma arte que sempre esteve presente na vida do baiano Vinicius Santana, fundador da AMM. Vinicius cresceu vendo a sua mãe, a artesã Luciene Santana, produzir e vender peças de crochê por preços modestos, sem que a arte que ali era produzida fosse verdadeiramente valorizada.

Com a pandemia e após ser afastado de seu trabalho, Vinicius percebeu que os shorts de crochê estavam em alta nas redes sociais e chamou Luciene para produzir algumas peças, inovando na mistura de cores e nas aplicações de búzios e miçangas, o que tornou suas criações únicas. Após conhecer seu atual namorado e sócio, a AMM passou por uma reestruturação que viria a mudar o destino de Vinicius. Patrick Fortuna já havia trabalhado com algumas marcas nacionais e sua experiência no ramo fez com que a AMM ganhasse ares mais profissionais e passasse a crescer.

Após todo o sucesso nas redes sociais, a marca passa a integrar a SPFW, por meio do Projeto Sankofa e, de lá para cá, Vinicius e Patrik estudaram muito, se fortaleceram, se posicionaram e estruturaram melhor seu negócio. Hoje, a marca tem um enorme papel na moda nacional, sendo um dos principais destaques da Semana de Moda de São Paulo, além de gerar empregos para artesãs que tiram o sustento de suas famílias a partir da AMM. A marca tem o diferencial da afetividade. As peças valorizam uma técnica artesanal ancestral, com uma estética que enaltece todas as raízes soteropolitanas do talentoso Vinicius e os diversos aspectos que cercam sua rotina, como o trabalho com arte feito pela sua mãe, além do candomblé.

Fotos: Getty Images