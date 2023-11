Ready To Wear - Spring 24 - RTW/Paris - Chanel

Descomplicado com sofisticação

Existe uma aura que ronda a Chanel que vai muito além da moda. As expressões artísticas, especialmente os movimentos de vanguarda do início do século XX, não só inspiram as coleções da conceituada maison como também remetem ao próprio círculo íntimo da consagrada Coco Chanel (1883-1971), estilista que pertencia a esse ambiente e estimulava todos os artistas a continuarem as suas manifestações criativas. Até hoje, a Chanel é uma patrona de diversos projetos ligados às artes e isso forma a atmosfera que envolve a marca — luxo, exclusividade e cultura.

A própria Gabrielle Chanel foi uma vanguardista ao ressignificar os conceitos de bom gosto, agregando itens que, até então, eram inimagináveis para a época no closet feminino. A estilista francesa Virginie Viard (61), como parte do círculo Chanel há muitos anos, sabe bem como traduzir os preceitos da fundadora da maison e usa como referência não só os códigos tradicionais da marca, mas também os contextos em que ela esteve e está inserida.

A inspiração para esta temporada tem por base a Villa Noailles, uma construção modernista dos anos 1920 localizada no sul da França e criada pelo arquiteto francês Robert Mallet-Stevens (1886-1945) para os patronos de arte, além de amigos de Coco Chanel: Charles (1891-1981) e Marie-Laure de Noailles (1902-1970). Muito mais do que interpretar de uma maneira óbvia todas as referências modernistas da época, Virginie pairou sobre o lifestyle daquela icônica casa litorânea e de seus frequentadores. Túnicas coloridas, vestidos fluidos com perfume da década de 1920, jeans soltos, blusas art déco, maiôs, cardigãs, tweeds para o dia… uma coleção que reforça o compromisso da grife e da estilista com as roupas descomplicadas, porém com ares de extremamente sofisticadas.

FOTOS: GETTY IMAGES