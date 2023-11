Ready To Wear - Inverno - SPFW - Apartamento 03

O azul como ponto de partida!

O nome não poderia ser mais adequado para a coleção da grife Apartamento 03, que se apresentou nas passarelas da São Paulo Fashion Week: Nobre Azul. O estilista mineiro Luiz Claudio Silva (46) é um talento raro, que sabe como poucos tirar os elementos de nobreza das mais variadas e triviais referências. Aqui, o azul é elevado a um nível quase aristocrático e usado com uma sensibilidade que tira a cor de qualquer lugar de obviedade. Qualidade, rigor técnico e estética apurada são características singulares em tempos de roupas e desfiles feitos para gerar engajamento nas redes sociais, mas que não se sustentam além de um like.

Aqui, nós temos o contato com o verdadeiro sentido de pura excelência e cada um dos azuis que adentram à passarela conta a sua própria história. Ao nos depararmos com um tom tão presente, somos direcionados a prestar atenção no conjunto, nos detalhes e no que a peça nos mostra, muito além da primeira observação. Essa construção elaborada do storytelling de uma coleção como um todo e a nível individual de cada item apresentado é o que torna o experiente Luiz Claudio e a sua Apartamento 03 sinônimos de nomes que trazem orgulho e mostram a potência que pode ser a moda nacional.

As texturas ricas, movimentos para lá de hipnotizantes conseguidos, principalmente, pelas franjas, volumes marcantes e um styling complexo colocam todas as peças de sua coleção em um patamar elevadíssimo, que combina o design repleto de brasilidade com a expertise técnica inquestionável de Luiz Claudio e sua equipe. Um olhar sobre a profundidade da cor atlântica e a altivez dos céus, como a própria marca definiu sua coleção.

FOTOS: GETTY IMAGES