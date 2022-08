Rafa Kalimann rebate críticas de internautas sobre seu look: "Livre pra usar o que quero"

Apresentadora Rafa Kalimann usou as redes sociais para rebater críticas de internautas sobre look usado

Redação Publicado em 24/08/2022, às 11h56

A apresentadora Rafa Kalimann (29) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 24, para rebater comentários de internautas sobre um look 'diferentão' que usou.

Em seu perfil no Instagram, Rafa Kalimann mostrou o look. Ela abusou de uma combinação exótica para cumprir os compromissos do dia, Rafa apostou em um moletom preto, uma saia xadrez, meias e um tênis de mola.

E na rede social vizinha, o Twitter, Rafa mandou um recado para os seguidores que não aprovam seus looks: "Eu fico vendo o povo espumando no meu direct, me xingando pelo look que EU estou usando como se eles fossem obrigados a usá-lo. Enquanto isso eu tô me divertindo, sendo livre para usar o que quero, cada dia mais. E desejando o mesmo para quem se incomoda", escreveu Rafa.

"Só vamos conseguir ser a gente mesmo se começarmos a levar as coisas menos a sério. Desprendendo do medo do que o outro pode pensar, sendo honesta com o que queremos, mesmo que isso soe estranho", finalizou Rafa Kalimann.

A apresentadora também aproveitou para responder um fã, ressaltando mais uma vez que não liga para os comentários ofensivos: "Eu não ligo não, me permito usar o que estou com vontade. E essa liberdade tem que ser prioridade na nossa vida", disse.

Veja o desabafo de Rafa Kalimann:

eu fico vendo o povo espumando no direct me xingando pelo look que EU estou usando como se eles fossem obrigados a usá-lo



enquanto isso eu to me divertindo sendo livre pra usar o que quero, cada dia mais

- e desejando o mesmo pra quem se incomoda — Rafa Kalimann (@rafakalimann_) August 24, 2022

só vamos conseguir ser a gente mesmo se começarmos a levar as coisas menos a sério,

desprendendo do medo do que o outro pode pensar

sendo honesta com o que queremos mesmo que isso soe estranho — Rafa Kalimann (@rafakalimann_) August 24, 2022

Eu não ligo não, me permito usar o que estou com vontade e essa liberdade tem que ser prioridade na nossa vida. https://t.co/PUrn6ehEKW — Rafa Kalimann (@rafakalimann_) August 24, 2022

