Rafa Kalimann elege look sexy e deixa barriguinha chapada à mostra: "Uma gata"

Redação Publicado em 18/09/2022, às 17h34

Rafa Kalimann (29) elevou a temperatura da web no último sábado, 17, ao compartilhar fotos mostrando sua produção usada para um evento fashion que reuniu diversas celebridades no Rio de Janeiro.

Através do seu perfil do Instagram, Rafa Kalimann compartilhou uma série de fotos do look. E, claro, arrancou diversos elogios dos internautas.

Para o evento que aconteceu no Rio de Janeiro, Rafa Kalimann surgiu com uma combinação entre saia e top preto, e deixou sua barriguinha definida à mostra na produção. Rafa também deixou os cabelos volumosos em evidência.

Nos comentários do post, os seguidores da apresentadora e ex-BBB aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza da morena: "Uma gata", disse um internauta. "Sempre impecável", ressaltou outro. "Que lindaaa", escreveu a terceira.

Confira as fotos de Rafa Kalimann:

Rafa Kalimann e José Loreto surgem abraçados em foto com elenco de 'Pantanal'

No último sábado, 10, Rafa Kalimann e José Loreto posaram abraçados em uma foto de encontro do elenco da novela Pantanal. A influenciadora e o ator apareceram com Silvero Pereira, Dira Paes, Marcos Palmeira, Isabel Teixeira e Juliano Cazarré em uma temakeria no Rio de Janeiro. “Nossas confraternizações de sempre! Não bastava gravar todos os dias juntos”, escreveu Loreto.

