Rafa Kalimann aposta em look diferentão e rouba a cena na web: "Deusa"

CARAS Digital Publicado em 20/04/2022, às 10h45

Na última terça-feira, 20, a ex-BBB e apresentadora Rafa Kalimann (29) surpreendeu a web com registros do look do dia.

Em seu perfil no Instagram, Rafa compartilhou os detalhes do look, que contou com um top, um body tomara que e uma saia reta.

Nos cliques, Rafa apareceu em um campo de golf fazendo carão e esbanjando sensualidade: "Eu gosto", escreveu na legenda do post.

Nos comentários, fãs e amigos de Rafa Kalimann usaram o espaço para enaltecer a beleza da apresentadora: "Deusa", escreveu um. "Perfeita", destacou outro. "Você tá linda demais", disse o terceiro.

Recentemente, Rafa virou a assunto na web após Paulo Vieira revelar a quantia doada pela apresentadora para a festa dos funcionários do BBB.

Rafa Kalimann aposta em look diferentão e rouba a cena na web: