Patrícia Abravanel esbanja estilo ao surgir com vestido dourado elegante: ''Simplesmente maravilhosa''

Patrícia Abravanel deixou seus fãs encantados ao surgir usando um vestido dourado super estiloso

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 18h13

Nesta terça-feira, 7, Patrícia Abravenel (44) usou suas redes sociais para esbanjar todo o seu estilo.

A apresentadora apostou em um vestido dourado, todo de franjas super elegante, combinando com uma sandália de salto no mesmo tom e com brincos arrasadores.

A filha de Silvio Santos (91) ainda chamou atenção com uma make impecável e com seus cabelos soltos, com as madeixas onduladas.

O look da artista deixou seus fãs encantados, fazendo com que eles rapidamente passassem a comentar no post: "Princesa!", disse um. "Simplesmente maravilhosa", escreveu outro. "Lindíssima", falou um terceiro.

Patrícia Abravanel celebra 59 anos do Programa Silvio Santos

Recentemente, o Programa Silvio Santos completou 59 anos no ar e Patricia, que apresentou o programa recentemente, aproveitou essa data especial para prestar uma homenagem.

A empresária publicou uma montagem com fotos antigas do seu pai a frente do programa e celebrou: "Hoje o Programa Silvio Santos completa 59 anos no ar aos domingos. Viva! Um dos programas mais duradouros da televisão mundial! Parabéns!", escreveu ela no post em questão.

Confira o look elegante e arrasador que Patrícia Abravanel apostou para um evento: