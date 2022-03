Neymar, Isabella Fiorentino e outros famosos prestigiam desfile da Paris Fashion Week

Artistas brasileiros como Isabella Fiorentino, Giovanna Lancelotti e Lucy Ramos marcaram presença no desfile da Balmain, na Semana de Moda de Paris

Nesta quarta-feira, 2, aconteceu o desfile da Balmain, na Semana de Moda de Paris.

Vários famosos brasileiros marcaram presença no evento como o jogador Neymar Jr.(30), a top model Isabella Fiorentino (44), as atrizes Giovanna Lancellotti (28) e Lucy Ramos (39) e o youtuber Matheus Mazzafera (41).

Neymar e Isabella foram fotografados juntos durante o desfile e esbanjaram elegâncias com looks todo monocromático.

Mazzafera também posou com o jogador do PSG e compartilhou o registro nas redes sociais. Os fãs do youtuber elogiaram a produção dos dois. "Foto de Milhões", disse uma seguidora. "Dupla dinâmica. Estão lindos", escreveu outra. "Musos. Arrasaram como sempre", afirmou uma fã.

Confira os looks dos brasileiros no Paris Fashion Week:

Neymar - Foto: Iude

Isabella Fiorentino e Neymar Jr - Foto: Arquivo Pessoal

Neymar, Giovanna Lancellotti, Matheus Mazzafera e Lucy Ramos - Foto: Iude