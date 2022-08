Na Itália, Larissa Manoela aposta em shorts curto para passeio e namorado baba: ''Linda''

De férias, atriz Larissa Manoela arrasa na escolha de peça colorida para passeio na Itália e recebe declaração do namorado, André Luiz Frambach

A atriz Larissa Manoela (21) embarcou para mais um passeio turístico de suas férias na Itália! Repleta de estilo, a cantora usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 16, para compartilhar registros da roupa escolhida para a nova aventura.

Produzida, a artista apostou em uma sessão de fotos caseiras tiradas na sacada do apartamento em que ela está hospedada com a sua família e ostentou beleza e estilo ao mostrar uma combinação harmônica e colorida.

Para o verão europeu, a artista elegeu uma blusa amarela leve e confortável e um shorts cintura alta no modelo alfaiataria com uma tonalidade mais clara. Para completar, ela apostou em uma produção glow e bronzeada.

"Saudade de uma produção né minha filha...", brincou a brasileira na legenda do registro. "Tô de férias mas confesso que a cabeça já tá pensando no retorno dos trabalhos [...] como boa capricorniana e workaholic que sou, até que tenho conseguido resistir", continuou ela.

Sem deixar o romantismo de lado, o namorado da atriz, o ator André Luiz Frambach (25), fez diversos comentários na postagem: "Para garota! Vai aproveitar o resto dessa viagem linda", disparou ele completando com "como você é linda pelo amor de Deus".

Atualmente, Larissa Manoela está no ar na novela Além da Ilusão, da TV Globo, que está na reta final. A trama chegará ao fim neste mês de agosto e as gravações já chegaram ao fim. Tanto que a atriz já mudou o visual. Ela se despediu do cabelo ruivo da personagem Isadora e aderiu ao visual com os fios castanhos e colocou megahair.

