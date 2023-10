Musas brasileiras iluminam desfile na França

Larissa Manoela e Taís Araújo são destaque em passarela aos pés da Torre Eiffel

A reta final da badalada Paris Fashion Week reservou surpresas inesquecíveis para o público. Além das celebridades que conferiram de perto as tendências para a próxima estação, uma apresentação especial, aos pés da Torre Eiffel, celebrou o empoderamento, a força e a resiliência das mulheres, em ação aberta ao público e, claro, recheada de personalidades.

E a beleza verde e amarela não ficou de fora! O Brasil foi representado por ninguém menos do que Larissa Manoela (22) e Taís Araujo (44). “Quando comecei minha carreira como modelo, não podia imaginar que um dia eu ia desfilar embaixo da Torre Eiffel. Não vou fingir normalidade! É um orgulho enorme que uma garota do Méier tenha chegado aqui! Lembrei que essa parada não é por mim, não é sobre mim. É sobre minha avó, minha mãe, minhas tias, minha filha, quem veio antes de mim, quem tá vindo depois, sabe? É pra gente, é pra celebrar!”, festejou Taís. “Que experiência surreal desfilar na Paris Fashion Week! Foi como um sonho”, afirmou Larissa.

As duas brasileiras dividiram a passarela com alguns dos principais nomes do entretenimento

internacional, como as atrizes Viola Davis (58), Andie MacDowell (65), Helen Mirren (78), Eva Longoria (48) e Elle Fanning (25), além da cantora Camila Cabello (26). A top Kendall Jenner (27) também ganhou destaque durante o desfile, realizando uma verdadeira performance para o público, sob o olhar atento da matriarca dos Kardashian, Kris Jenner (67), e da poderosa Anna Wintour (73). “Quase não a reconheci!”, brincou a empresária e mãe coruja.

Elle Fanning

Helen Mirren

Viola Davis

Andie MacDowell

Cate Blanchett, Anna Wintour e Elle Fanning

Divas desfilam juntas na passarela e exaltam a irmandade feminina

Marlon Teixeira

Rochelle Humes

Kendall Jenner rouba a cena em desfile

Irina Shayk

Paris Jackson

Paris Hilton

FOTOS: GETTY IMAGES

Estilo - Moda Parisiense

Camille Razat, de Miu Miu

A atriz Zendaya, de Louis Vuitton, durante a Semana de Moda de Paris, na França

Rayssa Leal, de Louis Vuitton

Maia Mitchell, de Louis Vuitton

Penélope Cruz, de Chanel

Camila Coelho, de Miu Miu

Florence Pugh, de Valentino

Ana de Armas, de Louis Vuitton

Paola Locatelli, de Miu Miu

Venus Williams, de Louis Vuitton

Jennifer Connelly, de Louis Vuitton

Savannah Leaf, de Louis Vuitton

Nicky Hilton, de Stella McCartney

Jessica Aidi, de Louis Vuitton

Olivia Palermo, de Zimmermann

Alix Earle, de Miu Miu

Robyn, de Louis Vuitton

Chloe Grace-Moretz, de Louis Vuitton

Kelly Piquet, de Louis Vuitton