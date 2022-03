Mulheres negras que revolucionaram a indústria da moda

Beyoncé, Iza, Naomi Campbell e mais; veja as mulheres negras que revolucionaram o mundo da moda

CARAS Digital Publicado em 08/03/2022, às 16h23

As mulheres são a grande face da indústria da moda. Elas ganham prêmios e reconhecimento com empreendimentos próprios ou como embaixadoras de marcas de grife.

Dentro do mundo fashion, as mulheres negras tiveram que lutar ainda mais para conseguirem o seu espaço no ramo.

No Dia Internacional da Mulher, veja algumas mulheres negras que revolucionaram o mundo da moda.

Beyoncé

A cantora sempre chama a atenção onde vai principalmente pelos looks impecáveis que viram referência global. Inclusive, a artista é um dos nomes mais esperados no tapete vermelho do MET Gala, o maior evento beneficente de moda, onde ela marca presença desde 2008.

Além disso, Bey lançou a sua marca de roupas de esportivas em 2016 e se tornou uma das grandes marcas do segmento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beyoncé (@beyonce)

Naomi Campbell

A super modelo inglesa iniciou a sua carreira aos 15 anos e se consagrou uma das primeiras modelos negras a ser reconhecida mundialmente, além de ser a primeira a estampar a capas das revistas Vogue britânica e Times.

Ela sempre enfatizou a importância da representatividade nas passarelas. Por muito tempo ela foi uma das únicas referências negras na moda e já pontuou que se sentia usada para "preencher uma cota".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Naomi Campbell (@naomi)

Winnie Halow

Ainda nas passarelas, a modelo Winnie Harlow, marcou a história ao se tornar a primeira modelo com vitiligo nos fashion shows. A musa foi descoberta em 2014 no reality show America’s Next Top Model, e desde então estampa campanhas publicitárias e modela para marcas de grife.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow)

Iza

Além da música, a cantora ganhou destaque na indústria fashion brasileira trazendo influências das artistas que a inspiram em diferentes ramos. Em suas aparições, Iza sempre aposta em looks com diferentes cortes, cores vibrantes e chamativas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Rihanna

Atualmente, Rihanna é um dos nomes mais comentados no mundo da beleza. Com a sua marca de cosméticos, que leva o mesmo nome da marca de lingerie, ela dá aula de representatividade com diferentes tons e tamanhos.

A artista faz aparições em diversos fashion shows e desde o anúncio da gravidez, cada saída vira uma verdadeira passarela nas ruas.