Modelos brasileiras roubam a cena na temporada de moda de Paris

As modelos Carol Trentini, Lais Ribeiro e Raynara Negrine foram destaques da grife Off-White

CARAS Digital Publicado em 28/02/2022, às 19h30

Nesta segunda-feira, 28, a grife Off-White apresentou sua coleção de inverno 2022 na temporada de moda francesa.

O evento contou com estrelas do primeiro escalão da moda mundial e as brasileiras Carol Trentini (34), Lais Ribeiro (31) e Raynara Negrine (18) fizeram bonito no pimeiro primeiro dia de desfiles parisienses e se destacaram na apresentação.

Além delas, outras supermodelos também desfilaram na passarela como Cindy Crawford, Naomi Campbell, Gigi e Bella Hadid, Kendall Jenner, Helena Christensen e muitas outras.

Outros famosos como Rihanna, ASAP Rocky e Pharrell Williams estavam na plateia do desfile-tributo ao designer Virgil Abloh, falecido em 2021.

As modelos brasileiras

Carol Trentini chegou a Paris após se apresentar nas últimas semanas nas temporadas de Nova Iorque e Milão, onde foi o grande destaque de grifes como Max Mara e Michael Kors.

A modelo Lais Ribeiro voltou às passarelas após um hiato de dois anos por conta da pandemia da covid-19. A última participação da bela na temporada parisiense havia sido no desfile de alta-costura de Jean Paul Gaultier, em janeiro de 2020. Já a capixaba Raynara Negrine tem sido apontada como aposta dos grandes desfiles internacionais.

Confira os looks das brasileiras na passarela:

Carol Trentini - Foto: Divulgação

Lais Ribeiro - Foto: Divulgação