Marina Ruy Barbosa e Luma Costa esbanjam beleza e elegância ao serem clicadas juntas em casamento

Marina Ruy Barbosa e Luma Costa foram juntas para um casamento e mostraram todo o seu estilo ao usarem vestidos complementares

CARAS Digital Publicado em 31/05/2022, às 16h00

Na última segunda-feira, 30, Marina Ruy Barbosa (26) e Luma Costa (33) estiveram juntas em um casamento que aconteceu na Itália.

A dupla, que é muito amiga, não deixou de registrar o encontro e Luma logo publicou nas redes sociais inúmeros cliques onde aparece coladinha com a amiga, em um cenário encantador.

As duas ainda esbanjaram estilo e elegância ao escolher o vestido para a ocasião, Marina com um modelo rosa, avaliado em 30mil reais e Luma com um ombro a ombro azul, complementando o look da amiga.

Na legenda, Luma se derreteu por Marina escrevendo: "Me and my girl", que traduzido para o português significa: "Eu e minha garota". Marina também respondeu à amiga dizendo: "Minha Cinderela".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Vocês são tão lindas! Se combinam tanto", disse um. "Parece um quadro", falou outro. "Parecendo duas bonecas perfeitas!", escreveu ainda um terceiro.

Confira os cliques de Marina Ruy Barbosa e Luma Costa esbanjando estilo durante casamento: