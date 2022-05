Marina Ruy Barbosa aposta no vestido todo rosa em Cannes

Marina Ruy Barbosa chama atenção no tapete vermelho de première no Festival de Cannes, na França

CARAS Digital Publicado em 23/05/2022, às 14h08

A atriz Marina Ruy Barbosa (26) cruzou o tapete vermelho do Festival de Cannes, na França, com um look deslumbrante. A estrela foi prestigiar a première do filme Decision To Leave e surgiu com um vestido todo rosa da grife Armani Privé, com direito a luvas combinando, e joias da Chopard.

O look da ruiva faz parte da linha de alta costura da grife, cujos valores são inestimáveis. O vestido dela fez parte do desfile da grife para a temporada de outono-inverno de 2022.

No final de semana, Marina Ruy Barbosa participou de um evento em Cannes e esbanjou toda a sua beleza. Ela surgiu com um vestido dourado da grife Valentino e deu um show de beleza no red carpet internacional.

Vale lembrar que Marina Ruy Barbosa está envolvida com as gravações da série Rio Connection, que é uma produção feita em inglês.

Confira o look de Marina Ruy Barbosa em Cannes: