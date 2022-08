Marina Ruy Barbosa aposta em tendência de moda e usa casaco de R$1,5 mil

Sempre antenada nas tendências de moda, Marina Ruy Barbosa posa com casaco de inverno no valor de R$1,5 mil

Redação Publicado em 12/08/2022, às 12h28

A atriz Marina Ruy Barbosa (27) segue sendo uma referência em moda no Brasil. E na última quinta-feira, 11, surpreendeu ao posar com um look de inverno.

Em seu perfil no Instagram, Marina posou com uma calça de couro, um tricô vinho e um casacão lilás felupudo, tudo da sua marca, a Ginger.

Marina Ruy Barbosa, que agora é empreendedora, posou com o look de sua marca, e o casaco de inverno no valor de R$1.597 roubou a cena em seu look. Nas fotos publicadas em seu perfil nas redes sociais, Marina também surgiu com um batom vinho, seguindo mais uma vez as tendências da estação mais fria do ano.

Não demorou para os fãs de Marina Ruy Barbosa marcarem presença nos comentários da publicação, enaltecendo o look e a beleza da atriz. “Belíssima”, comentou um seguidor. “Sempre linda”, destacou outro. “Grande estilo”, escreveu o terceiro.

Veja o look de Marina Ruy Barbosa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!