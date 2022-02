Mari Gonzalez aposta em vestido branco rendado para participação no TVZ Verão: ''Que mulherão!''

Mari Gonzalez deixou seus fãs babando ao exibir o look escolhido para sua participação no TVZ Verão

CARAS Digital Publicado em 07/02/2022, às 17h43

Nesta segunda-feira, 7, Mari Gonzalez (27) decidiu usar suas redes sociais para exibir o look que escolheu para sua participação no TVZ Verão.

A apresentadora publicou uma série de cliques onde ela aparece com um vestido branco, todo rendado e cheio de recortes, combinando com uma sandália plataforma marrom estiloso.

Ela também apostou em uma maquiagem arrasadora, em acessórios dourados e um peteado estiloso, com duas tranças saídas de um rabo de cavalo.

Na legenda, ela falou com carinho desse momento de sua carreira: "Alô TVZ Verão tô chegando junto! Que energia boa estrear esse programa cheio de ousadia e alegria, junto com minha mana Gominho e nosso apresentador Thiaguinho. Vejo vocês já já no Multishow".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Como não amar essa apresentadora?", escreveu um. "Que mulherão!", disse outro. "Ta linda amor!", falou um terceiro.

Um aniversário com muito amor!

Nesta segunda-feira, 7, Mari comemorou o aniversário do amado, Jonas Sulzbach (36), espalhando seu amor nas redes sociais.

Para isso, ela postou um vídeo com vários momentos românticos e abriu o coração em uma homenagem especial: "Hoje é dia de comemorar mais um ano de vida desse cara que tenho a sorte de conviver todos os dias. Pense em um cara massa! Parabéns, meu amor, que Deus continue te guiando e iluminando sempre", escreveu ela.

Confira o look que Mari Gonzalez escolheu para apresentar o TVZ Verão: