Maiara brilha em vestido dourado avaliado em R$ 5.800: ''Deusa''

De visual novo, Maiara, da dupla com Maraisa, ousa ao mostrar curvas saradas em vestido dourado coladíssimo

Redação Publicado em 26/05/2022, às 13h02

A cantora Maiara (34), da dupla com Maraisa (34), usou as redes sociais na última quarta-feira, 25, para roubar a cena com uma roupa nada básica!

A compositora foi clicada usando um vestido tomara que caia dourado que destacou ainda mais a sua silhueta e curvas. A peça, da Label Mantegazza, foi avaliada em R$ 5.800 reais.

"Se até as estações mudam, qual a razão de permanecer igual?!", escreveu ela.

Para completar o vestimento com um tom de sofisticação, a artista brasileira optou por um blazer preto compridinho com ombros estruturados.

O destaque da produção ficou por conta das madeixas onduladas e longas, um olho esfumado e cílios altos, trazendo um tom de empoderamento.

Em questão de minutos, é claro, o registro somava milhares de comentários e declarações dos fãs: "Deusa", dispararam. "Como consegue ser tão maravilhosa?", continuaram. "Mulher você está um luxo", disse um terceiro.

