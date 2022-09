De shorts mínimo, Luísa Sonza exibe bumbum GG em show de diva pop: ''Lady Gaga''

Nos EUA, cantora Luísa Sonza curte show de Lady Gaga com top e shorts mínimo e surpreende com corpão malhado

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 09h54

Depois de um show solo e duas participações em um dos maiores festivais de música do mundo, a cantora Luísa Sonza (24) está aproveitando a pausa na agenda para fazer uma viagem até o Texas, nos Estados Unidos, para assistir um mega show da nova turnê de Lady Gaga (36).

Na companhia de seu coreógrafo e amigo pessoal, a loira explicou que era o único espaço que tinha na agenda e que tirou esses dias para descansar e ver o penúltimo show da turnê Chromatica Ballda diva pop. "Tem que ser muito cadela de pop para fazer isso que a gente tá fazendo", brincou ela.

Para o show, a artista brasileira apostou em um vestidinho cinza mínimo com recortes na cintura, que destacaram ainda mais a sua boa forma e o seu bumbum malhado. Para completar, a sulista completou o vestimento com botas no estilo exército e maquiagem Haus Labs, da própria Lady Gaga.

Luísa Sonza aposta em top e shorts com recortes para show de Lady Gaga nos EUA: