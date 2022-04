Ludmilla esbanja beleza ao usar look 'all black' ousado: ''Rainha!''

Ludmilla deixou seus fãs babando ao surgir usando um look 'all black' arrasador para alguns cliques

CARAS Digital Publicado em 29/04/2022, às 17h12

Nesta sexta-feira, 29, Ludmilla (27) decidiu usar suas redes sociais para esbanjar sua beleza com um look 'all black' arrasador.

A cantora publicou uma série de cliques onde ela aparece com um top e uma saia de couro, combinando com uma jaqueta e um coturno super alto. Ela ainda apostou em uma make sensacional, muitas joias e um penteado estiloso.

Além disso, em um dos registros, Brunna Gonçalves (30), sua esposa, também exibiu um look impecável, com um top e uma saia coloridas em tons de laranja e amarelo.

Na legenda, Lud escreveu: "Bow dow", que em português significa: "Curvem-se".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Rainha!", disse um. "Diva!", falou outro. "Maravilhosa!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques que Ludmilla fez usando um look 'all black' super ousado: