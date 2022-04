Larissa Manoela aposta em look rosa arrasador para sessão fotográfica em casa e fãs elogiam: ''Maravilhosa!''

Larissa Manoela deixou seus fãs babando ao apostar em um look rosa arrasador para fazer alguns cliques em casa

CARAS Digital Publicado em 13/04/2022, às 15h32

Nesta quarta-feira, 13, Larissa Manoela (21) decidiu usar suas redes sociais para exibir o look que escolheu para fazer uma sessão fotográfica caseira.

A atriz apostou em um conjunto de blazer e calça cor de rosa, com um croped branco por baixo, enquanto combinava com uma make com delineado rosa e com um batom no mesmo tom.

Na legenda, ela apenas escreveu: "Bubble gum explosion", que em português significa: "Explosão de chiclete".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Gata!", disse um. "Maravilhosa!", escreveu outro. "Look de milhões!", falou um terceiro.

Larissa Manoela agradece parceria de Manu Galli e Paloma Duarte em novela

Recentemente, Larissa usou suas redes sociais para fazer uma homenagem para Paloma Duarte (44) e Malu Galli (50), exaltando a parceria das duas na novela Além da Ilusão.

"Estar com Paloma e Malu é um verdadeiro primor. Todos os nossos momentos são mágicos e eu sou muito grata por esse encontro que a arte me deu. Aprender com vocês é um grande privilégio que eu busco diariamente captar e trazer pra mim, com olhos bem atentos e escuta aberta", escreveu ela na ocasião.

Confira os cliques de Larissa Manoela usando um look rosa estiloso: