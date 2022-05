Lala Rudge se casa com vestido deslumbrante em cerimônia luxuosa na Itália

Saiba os detalhes do vestido de noiva alta costura de Lala Rudge produzido pela Valentino

Redação Publicado em 31/05/2022, às 14h21

Lala Rudge (31) oficializou sua união com Bruno Khouri em uma cerimônia luxuosa, que aconteceu em Firenze, na Itália, na última segunda-feira, 30.

Para o casamento, a influenciadora digital elegeu um vestido Valentino Alta Costura, com um tom “medieval” para homenagear a história da cidade italiana.

O vestido apresentava um bordado com pérolas e cristais, renda chantilly com fios metalizados, tulle com glitter embaixo da renda. A modelo ainda apostou em uma capa usada durante a cerimônia e retirada durante a festa.

"Meu sonho se tornou realidade", escreveu ela, ao mostrar detalhes da peça em um dos cômodos do castelo.

A bela escolheu um sapato scarpin Aquazzura de 14cm, produzido com a mesma renda metalizada e tulle de glitter do vestido. A equipe da grife Valentino mandou dois tecidos – a renda metalizada e tulle de glitter – para a marca e eles fizeram a mesma sobreposição do vestido.

Para a beleza, a brasileira optou por uma produção clean e iluminada, e, para o penteado, fez um coque com pentes de cabelo. Arrematando ainda mais a produção, as joias foram brincos Tiffany & Co, que combinavam perfeitamente com o bordado de flores da capa.

Usando vestido de alta costura, Lala Rudge se casa com Bruno Khouri em cerimônia luxuosa na Itália:

