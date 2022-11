Juliette Freire esbanja ousadia com bota prateada em look futurista

A cantora e ex-BBB Juliette Freire compartilhou fotos com os internautas

A cantora Juliette Freire (22) utilizou a sua conta nas redes sociais neste último fim de semana, para compartilhar o look que utilizou na noite de sexta-feira, 18, em uma apresentação ao vivo que fez no programa Vem Que Tem, da Rede Globo.

Na postagem, a artista aparece com um traje futurista, similar à uma Barbarella moderna, ao combinar botas prateadas acima do joelho com um vestido-blazer com aplicações de tachas. A peça equilibra o lado feminino corporativo e casual ou sensual e sofisticado.

O vestido-blazer foi visto pela primeira vez em 1966, quando a lendária socialite de Nova York, Nan Kempner (1930-2005), deixou as tradicionais calças de lado e entrou em um restaurante com um paletó de smoking como uma peça única. De lá para cá, a proposta passou a fazer parte do guarda-roupa feminino.

Com a silhueta bem marcada, estilo terninho e em modelos de alfaiataria, o visual é super versátil e o corte acima do joelho traz ares de frescor. Os modelos também são diversos. Preto básico, estampados ou coloridos, o vestido blazer também pode trazer recortes diferentes ou serem feitos em tecidos como couro, que agregam ainda mais charme à peça.

Juliette Freire rebateu críticas após apresentação ao vivo

A ex-BBB e cantora Juliette Freire se defendeu nas redes sociais após ser alvo de críticas. Os internautas acusaram a artista de desafinar em alguns momentos da canção, durante sua apresentação ao vivo. Ao sair do palco, a estrela fez uma declaração na internet. Ela afirmou que teve um problema e não ouviu a sua própria voz durante a música.

"Antes que o tribunal comece o julgamento, tive um problema no fone e não me ouvia, mas tentei fazer o melhor”, disse ela no Twitter. Uma das fãs de Juliette respondeu a postagem da artista, com o seguinte comentário: "Te amo, amor. Não se cobre tanto porque problemas técnicos acontecem".