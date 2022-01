Juliette Freire arranca elogios ao surgir com look 'all black' super estiloso: ''Meio pitica, meio sexy''

Juliette Freire deixou seus seguidores babando ao surgir usando um look all black super estiloso e sensual

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 15h07

Nesta quarta-feira, 26, Juliette Freire (32) usou suas redes sociais para exibir o look estiloso que escolheu para um programa que participou recentemente.

A cantora publicou uma série de cliques onde ela aparece toda sensual usando um look 'all black', com um body decotado, uma calça pantalona e um casaco, enquanto fazia caras e bocas para as lentes das câmeras, mostrando também sua make arrasadora.

Na legenda, ela escreveu: "Meio pitica, meio sexy. Equilíbrio é tudo!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Perfeita!", disse um. "Poderosa! Amo tanto!", escreveu outro. "Muito maravilhosa!", falou um terceiro.

Relembrando o BBB21

Durante uma entrevista para o Podcats de Virginia Fonseca (22) e Camila Loures (26), a cantora lembrou sua participação no BBB21.

No bate-papo, ela disse que se achou chata dentro da casa e ainda falou que sentiu medo do público não entender a verdadeira Juliette.

Ela também confessou que se houve o botão de desistência em sua edição, ela teria apertado com toda a certeza.

Confira os cliques de Juliette usando um look 'all black':