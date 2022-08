Juliette aposta na tendência 'bikercore' e rouba a cena com look de R$1 mil

A tendência 'bikercore' está conquistando as famosas, e Juliette roubou a cena ao usar look de R$1 mil; entenda a moda

Redação Publicado em 24/08/2022, às 12h29

O show da cantora Rosalía (29) em São Paulo na última segunda-feira, 22, inspirou os fãs e artistas a seguirem a tendência 'bikercore' para marcar presença na apresentação. E Juliette (32) não foi diferente, a ex-BBB apostou em um look de couro para a noite.

Para aproveitar o show de Rosalía na companhia dos amigos, Juliette apostou em um look de couro ousado para a noite.

Sob o styling de Rebeca Dantas, a ganhadora do BBB 21 vestiu um vestido da marca A.ROLÊ, que custa R$599, e completou a produção com uma jaqueta cropped do designer Allan Lenhel, de R$430. Além de um top metálico de R$250, da mesma marca.

Veja o look usado por Juliette:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

A tendência bikercore:

Essa estética motoqueira está ganhando o público atento nas tendências de moda, e Rosalía reforçou toda essa moda ao lançar o disco Motomami em março deste ano.

A tendência bikercore é recheada de referências relacionadas ao motocross, como o couro, que é presente na maioria das peças. E além de diversas marcas gringas estarem trazendo essa tendência, as marcas brasileiras também estão apostando nesta moda, como é possível ver no look de Juliette, cuja produção é apenas com peças de designers brasileiros.

No São Paulo Fashion Week 2022, a marca Bold Strap também apresentou essa estética, trazendo também referências fetichistas para a passarela, que teve Camila Queiroz brilhando.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!