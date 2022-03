Juliette aposta em conjuntinho de tricô avaliado em mais de R$3 mil

A vencedora do BBB21 Juliette usou um look de tricô azul de mais de R$ 3 mil e deu o que falar nas redes

CARAS Digital Publicado em 10/03/2022, às 16h07

Nesta quinta-feira, 10, a ex-BBB Juliette (32) surgiu belíssima nas últimas fotos publicadas em seu Instagram.

A campeã do Big Brother Brasil 21 apareceu usando um look básico, lindo e milionário. Para a ocasião, ela apostou em um conjunto de tricot de nada mais nada menos do que R$3.085.

A composição trouxe um twin set azul claro, com detalhes de margaridas, seguindo a tendência das cores e a volta de uma pegada fashion divertida.

O conjunto, opção dada pelo stylist Yan Acioli, é da coleção Jardim Secreto, da marca paulista Carol Bassi, famosa entre celebridades e personalidades, como Bruna Marquezine, Grazi Massafera e Lala Rudge.

Juliette combinou o look com um short e um tênis branco. Para finalizar o visual, a paraibana apostou em um penteado de meio-rabo alto.

CONFIRA O LOOK DE JULIETTE