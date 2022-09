João Guilherme Silva, filho do Faustão, marca presença com namorada na Semana da Moda de Paris

João Guilherme Silva e Schynaider Moura prestigiam desfile de marca de luxo

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 16h55

Nesta quarta-feira, 28, o apresentador João Guilherme Silva (18), filho do consagrado Fausto Silva (72), compareceu no desfile de moda da marca de luxo Balmain com a namorada, a modelo Schynaider Moura (34).

O casal foi escolhido pela grife francesa para marcar presença no desfile em Paris, que teve o comando do diretor criativo Olivier Rousteing (37). Além disso, foram convidados por Giorgio Armani para comparecer na semana da moda de Milão recentemente.

Veja algumas imagens do casal na Semana da Moda de Paris:

João Guilherme Silva e Schynaider Moura em Paris - Créditos: Gabriel Franco

João Guilherme Silva e Schynaider Moura em Paris - Créditos: Gabriel Franco

João Guilherme Silva e a namorada, Schynaider Moura, posam juntinhos em Paris

Através de seu perfil do Instagram, João Guilherme Silva, publicou algumas fotos com sua namorada, Schynaider Moura, e aproveitou para mostrar um pouco de seu almoço especial em Paris, na França.

Nas fotos postadas pelo filho do apresentador Faustão, João aparece elegante com um look fashionista, com sobretudo e calça branca, enquanto a amada aparece mais chique, com conjunto de alfaiataria.