Jakelyne Oliveira aposta em look xadrez todo decotado para São João da Thay

Jakelyne Oliveira ousou ao escolheu um look xadrez todo decotado para participar do São João da Thay

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 14h56

Nesta quarta-feira, 29, Jakelyne Oliveira (29) decidiu usar suas redes sociais para exibir com detalhes o look que escolheu para participar do São João da Thay.

A modelo publicou uma série de cliques onde ela aparece em um cenário todo feito com chita, usando um conjuntinho de shorts e blazer xadrez, super ousado, com um decote em forma de coração no peito, que ornava com um top cheio de brilho.

A gata ainda apostou em um rabo de cavalo poderoso prendendo o cabelo, brincos prateados elegantes, uma make arrasadora e uma botinha de cano curto super brilhante.

O visual da artista chamou atenção da web que rapidamente passou a comentar no post: "Que mulher!", disse um. "Simplesmente maravilhosa!", escreveu outro. "Que look perfeito! Amei!", falou um terceiro.

Confira os cliques do look arrasador que Jakelyne Oliveira usou no São João da Thay: