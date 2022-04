Jade Picon usa look de R$65 mil e surpreende internautas: "Um luxo"

A influenciadora e ex-BBB Jade Picon surpreendeu os internautas com o look escolhido para o Coachella

CARAS Digital Publicado em 19/04/2022, às 12h22

A influenciadora e ex-BBB Jade Picon (20) esteve presente no Coachella 2022, e claro, esbanjou estilo com os looks escolhidos.

Para o terceiro dia de festival, Jade apostou em um look com calça e um corselet, mas o que surpreendeu foi o valor total da produção, que ficou entre 65 mil reais.

Os acessórios roubaram a cena no look de Jade. A influenciadora apostou em colares luxuosos da Louis Vuitton, que custam em média R$44 mil. Bolsa Burberry no valor de R$9,207,00.

E claro, o look e o valor da produção chamou atenção na web e os internautas brincaram: "Um colar desse já resolvia a minha vida", brincou.

Veja o look luxuoso de Jade Picon:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

