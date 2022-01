Ivete Sangalo aposta em look grifado para estreia da segunda temporada do The Masked Singer

A cantora Ivete Sangalo chamou atenção com o look escolhido para a estreia do programa

CARAS Digital Publicado em 24/01/2022, às 15h40

Neste domingo, 23, estreou a nova temporada do programa The Masked Singer, sob o comando da cantora Ivete Sangalo (49), e ela deu o que falar com a escolha do look para a ocasião.

Ao lado da ganhadora da primeira temporada do programa, Priscila Alcantara (25) e do time de jurados, Tatá Werneck (38), o ator Rodrigo Lombardi (45), a atriz Tais Araujo (43) e Eduardo Sterblitch (35), Ivete agitou a tarde do domingo.

A cantora que sempre está arrasando na escolha dos modelitos, chamou atenção mais uma vez com o look, ela optou por um conjunto de alfaiataria rosé.

Mas o blazer e a calça de alfaiataria, de simples não tiveram nada, isso porque, o conjunto da Gucci conta com plumas, uma das tendências de 2022, além de um brilho especial nas peças.

Todo o stylist foi feito por Pedro Sales, que cuida pessoalmente dos looks usados por Veveta em shows e eventos especiais.

