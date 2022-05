Isabella Fiorentino usa look monocromático pink de quase R$ 3.000,00 durante evento

Isabella Fiorentino arrasou ao usar um look de quase R$3.000,00 durante um evento no final de semana

No último final de semana, Isabella Fiorentino (44) participou de um evento e escolheu para a ocasião um look arrasador.

A modelo apostou em um look monocromático de alfaiataria da marca Charth, avaliado em quase R$ 3 000,00.

O look completamente pink contava com um blazer cropped, com recortes e uma calça ampla de cintura alta. Além disso, ela apostou em um sapato de salto com bico fino verde musgo,. um cinto branco e uma t-shirt fúcsia.

Em sua rede sociais, Isabella publicou uma série de cliques exibindo o look e ainda mosytrou um encontro com seu grande amigo, Arlindo Grund (47).

"Que delícia de reencontro!", escreveu ela na legenda.

Confira os cliques de Isabella Fiorentino exibindo com detalhes o look de quase R$3000,00 que usou em um evento: