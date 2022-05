Grazi Massasfera esbanja estilo em vestido avaliado em R$ 13,4 mil

Grazi Massasfera inova no estilo ao posar com vestido de marca avaliado em R$ 13,4 mil

Redação Publicado em 16/05/2022, às 10h52

Mais uma vez, Grazi Massafera (39) deixou os fãs babando com a sua beleza e estilo!

Na noite do último domingo, 15, a atriz usou seu Instagram para exibir uma peça luxuosa escondida em seu armário.

Dona de uma beleza exuberante, a loira curtiu a noite carioca com um vestido da grife Fendi nada discreto, que destacou ainda mais a sua boa forma.

Avaliado em mais de US $ 2.650 dólares, o equivalente a R$ 13,4 mil reais na cotação atual, a peça faz parte da nova coleção da grife que se tornou queridinha entre as celebridades ao redor do mundo.

Para completar o vestimento, ela optou por um sapato que mescla com a tonalidade do vestido.

