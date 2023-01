GKay se arruma em lugar inusitado para participar da Semana de Moda de Paris

GKay assistiu aos desfiles da Semana de Moda de Paris e revelou detalhes de sua preparação

Recentemente, Gkay (30) declarou que está realizando um sonho ao participar da Semana de Moda de Paris, mas nesta terça-feira, 23, a influenciadora provou que nem tudo são rosas com um clique se arrumando em um lugar inusitado antes de assistir a mais um desfile da alta costura na cidade do amor.

Entre as imagens compartilhadas, Gkay exibiu uma túnica bicolor, em preto e branco, combinada com luvas e meia-calça pretas, além de um scarpin branco e uma bolsa da mesma cor, repleta de brilhantes e óculos escuros poderosos. O look foi eleito para assistir a apresentação da grife de Stephane Rolland, importante designer de moda francês.

Mas por trás do luxo, existe um perrengue: no álbum, a humorista mostrou um clique finalizando a preparação do look dentro do carro, ajeitando a meia-calça, enquanto faz uma pose conceitual. A publicação também conta com imagens exibindo o estilo nas ruas de Paris, mexendo no celular e entrando no desfile.

Nos comentários do post, Gkay recebeu uma chuva de elogios, inclusive, um que foi fixado pela própria humorista: “Mulher, sei lá, mas parece que agora é você mesma, consigo enxergar um pouco daquela menina que grava vídeos do quartinho de casa”, disse um fã. “Se um dia critiquei, não lembro”, comentou outra. “Agora ela tá babado, viu? Mudança total em 2023”, disse um admirador.

Gkay rouba a cena e mostra bastidores durante Semana de Moda em Paris

Após enfrentar polêmicas no Brasil, GKay mostrou que está realizando um sonho em Paris. A humorista compartilhou o seu dia a dia em uma das semanas de moda mais importantes do mundo, com direito a primeira fila nos desfiles ao lado de celebridades como Kylie Jenner (25) e Doja Cat (27).

A morena ainda comentou sobre alguns outros perrengues da viagem em seu stories: “É tão surreal e passa tão rápido... Não dá tempo de processar. Agora a gente vai trocar de look aqui no carro mesmo porque vou para outro desfile agora. Meu Deus, estou assim... não sei explicar gente", declarou.