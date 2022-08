GKay choca ao mostrar nova aquisição luxuosa: ''Vou nem colocar enquete''

Atriz e humorista GKay mostra novo tênis avaliado em mais de R$ 7 mil e adianta que seus fãs não irão aprovar a comprar

CARAS Digital Publicado em 18/08/2022, às 10h52

Mais uma vez, a influenciadora digital GKay (29) dividiu com os fãs uma de suas compras luxuosas mais recentes do mundo fashion! Na noite da última quarta-feira, 17, a empresária publicou uma foto de um tênis com plataforma avaliado em mais de R$ 7,1 mil.

GKay mostra novo tênis avaliado em mais de R$ 7 mil e adianta que seus fãs não irão aprovar a comprar:

De forma divertida no Instagram Stories, a humorista brincou com a opinião dos seus seguidores sobre os seus gostos: "Já sei que vocês odiaram, nem vou colocar enquete", disse ela na legenda da postagem ao responder qual foi a última coisa que comprou.

A influencer, que tem dedicado sua carreira ao meio fashion, viralizou algumas vezes nas redes sociais por seus itens de moda inusitados e com preços exagerados. Recentemente, GKay apareceu com uma bolsa rara da grife Balenciaga que se transforma em uma caixa de som. O item possui somente 20 unidades e o preço nunca foi revelado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GKAY (@gessicakayane)

Ainda no último final de semana, a empresária também impressionou ao mostrar uma comprinha básica de R$ 13,2 mil, um cinto de Jean Paul Gaultier e uma sandália da GCDS. Após mostrar no Instagram Stories, as seguidoras adoraram os novos itens e celebram a compra com a atriz.