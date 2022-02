Giovanna Lancellotti esbanja estilo ao surgir com look vermelho em passeio na neve: ''Sempre linda!''

Giovanna Lancellotti arrancou elogios dos fãs ao surgir com um look vermelho durante um passeio na neve

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 18h37

Nesta sexta-feira, 25, Giovanna Lancellotti (28) decidiu usar duas redes sociais para exibir o look que escolheu para seu segundo passeio na neve durante sua viagem para os Alpes Franceses.

A atriz publicou uma série de cliques onde ela aparece com um macacão vermelho super estiloso, com detalhes em azul-marinho e branco, combinando com um óculos de sol com aro também em vermelho e uma bota de neve preta.

Na legenda, ela escreveu: "Le rouge est la couleur la plus chaude", que em português significa: "Vermelho é a cor mais quente".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Sempre linda!", disse um. "A mulher perfeita!", escreveu outro. "Muito maravilhosa!", falou um terceiro.

Muita curtição na neve!

Não é a primeira vez que Giovanna publicou um clique mostrando sua viagem pelas Alpes Franceses.

Recentemente, a atriz publicou alguns cliques onde ela aparece praticando ski na companhia de seu namorado, Gabriel David (23).

Confira os cliques de Giovanna Lancellotti usando um look vermelho durante um passeio na neve: