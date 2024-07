Giorgio Armani se volta para as pérolas e cria coleção rica e marcante

Estilista explora material rico de forma literal e abstrata para criar looks incríveis

Profundamente Armaniano. No release lançado antes do desfile de sua coleção de alta-costura, o estilista Giorgio Armani (89) lançou essa expressão que não poderia ser mais adequada para distinguir não só esta apresentação, mas toda sua obra. A verdade é que Armani possui uma das estéticas e narrativas visuais mais reconhecíveis da indústria e que, de fato, pode ser observada independentemente das suas inspirações a cada temporada.

São os conjuntos de caimento perfeito, a qualidade imaculada e as intervenções pontuais que se modificam a cada nova coleção, mas que não descaracterizam a identidade criativa do estilista italiano. Os longos, que são os campeões de escolha nos mais importantes eventos do mundo, as referências orientais, a alfaiataria rigorosa e a elegância que encontra seu ponto mais vigoroso na feminilidade delicada, porém intensa, são outros códigos que assinalam a trajetória de Armani, que até pode não se reinventar de forma enérgica, mas consegue extrair características frescas dentro de seu próprio trabalho de acordo com todas as suas inspirações da temporada.

Nesta coleção o estilista se volta para as pérolas. O material é explorado tanto literalmente quanto de forma abstrata. A cor, formas, texturas, brilho, todos atributos deste material orgânico, se encontram na coleção, seja por meio da acessorização rica e marcante em brincos, colares, calçados e bolsas e nos bordados e aplicações que poderiam tomar apenas uma parte da peça ou compô-la por inteiro, o que pôde ser visto nos longos fluidos em modelagem, mas repletos de densidade pelo trabalho com a textura.

FOTOS: Getty Images