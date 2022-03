Gabi Martins exibe detalhes do look usado na festa de Thaynara OG e corpão chama atenção da web

Para o São João da Thay, Gabi Martins arranca suspiros dos fãs ao exibir corpo sarado em cropped de franjas

CARAS Digital Publicado em 16/03/2022, às 15h04

Nesta quarta-feira, 16, Gabi Martins (25) deixou os internautas babando ao mostrar detalhes de seu look usado no esquenta do São João da Thay, festa organizada por Thaynara OG (29).

Para curtir a noite, a cantora optou por um look simples e sensual, combinando calças jeans com cropped preto franjado que deixou o abdômen sarado à mostra.

“Esquenta São João da Thay! Gostaram amores?”, escreveu ela na legenda da publicação que logo ganhou uma chuva de curtidas.

Não suficiente, os fãs foram para os comentários elogiá-la. “Sempre linda”, disse um. “Arrasou”, disparou outro. “Perfeita demais”, declarou mais um.

Recentemente, a musa da Império da Casa Verde se reuniu com suas ex-colegas de confinamento do BBB20 para refazer um meme da edição.